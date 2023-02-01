У почесні громадяни Харківської області висувають Каратуманова та Уманця

Харківська облрада вкотре готується надавати звання почесних громадян Харківської області. У списку – шість кандидатур.

Проєкт рішення Харківської облради про надання звань “Почесний громадянин Харківської області” опублікували на сайті облради. У списку претендентів на звання почесних – шестеро людей:

Олександр Волобуєв – начальник Головного управління ДСНС України в Харківській області, генерал-майор служби цивільного захисту. Минулого року Волобуєв уже став почесним громадянином Харкова.

Раїса Єремейчук – начальник Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області.

Віктор Забашта – директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (керівник усієї системи “швидкої допомоги” у Харківській області).

Олег Каратуманов – екснардеп (“За ЄДУ”, Аграрна партія) IV скликання, депутат Харківської облради V, VI, VII, VIII скликань.

Нагадаємо, Каратуманов уже фігурував у списку кандидатів у почесні громадяни Харківської області, який планували виносити на голосування депутатів у грудні 2022 року. Однак тоді надходила інформація про небажання депутатського корпусу голосувати за запропонованих кандидатів “пакетом” та нестачу голосів. До речі, саме Каратуманов очолює профільну комісію облради, на яку покладають реалізацію рішення сесії щодо почесних громадян.

Олександр Пивовар – колишній керівник Управління СБУ в Харківській області (2014-2016 рр.), генерал-майор. Нині – радник генерального директора АТ “Українські енергетичні машини”. Зробити почесним громадянином Пивовара депутатському корпусу запропонував перший заступник начальника ХОВА, а в минулому – перший заступник начальника СБУ Харківщини Олександр Скакун. Це він зробив на минулій сесії облради, відмовляючись від присвоєння собі звання. Скакун тоді заявив, що під керівництвом Пивовара “у 2014 році управління СБ не залишило жодного шансу ФСБ РФ для створення на території області так званої “ХНР”.

Микола Уманець – виконавчий директор регіональної філії “Південна залізниця” АТ “Укрзалізниця”.