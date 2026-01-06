Два ліцеї Харківщини запровадять реформу старшої коли із 1 вересня: які саме

Два ліцеї відібрали для пілотування реформи старшої школи з 1 вересня 2026 року, повідомила Харківська облрада.

Як повідомляє МГ «Об’єктив», Комісія при Міністерстві освіти і науки України відібрала перші 79 ліцеїв, які пілотуватимуть реформу старшої школи з 1 вересня 2026 року. Серед них опинилися два ліцеї Харківської області.

У переліку – ліцеї з 23 областей України та Києва. Серед них є заклади освіти різної проєктної потужності, очні й дистанційні, з міської та сільської місцевості, з різними профілями, а також заклад з мовою навчання національних меншин.

Згідно з переліком, на Харківщині реформу запровадять у «Златопільському ліцею № 5» та у «Харківському ліцею № 3».

Щоб стати пілотними, ліцеї подавали заявки, зібрали згоди батьків учнів на участь й вже тоді були відібрані комісією при МОН.

Усього заплановано, що в пілотуванні візьмуть участь 150 ліцеїв.

«Вони одними з перших в Україні запропонують учням вибір освітньої траєкторії та впровадять нові програми для обовʼязкових і вибіркових предметів і курсів. Також участь у пілоті передбачає введення посади карʼєрного освітнього радника, який допомагатиме учням вибирати профіль, визначатися з вибірковими предметами й курсами, планами на майбутнє і сформувати план для досягнення професійних цілей. Кожен заклад отримає фінансування в межах субвенції НУШ на оснащення навчальних кабінетів і лабораторій», – прокоментували в МОН.

З 1 вересня 2025 року розпочався перший етап пілотування реформи старшої школи. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджують модель вибору учнями профілів і предметів. З 1 вересня 2026 року розпочнеться другий етап пілотування, який передбачає участь більшої кількості закладів освіти.

Нагадаємо, до впровадження глобальної реформи старшої школи й переходу на дванадцятирічне навчання з 2027 року активно готуються в Україні. Про основні положення реформи та її доцільність МГ “Об’єктив” поговорила з експерткою швейцарсько-українського проєкту DECIDE Яною Брусенцовою.