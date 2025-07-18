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Харизматичних мініатюрних приматів показали в екопарку під Харковом (відео)

Суспільство 21:19   18.07.2025
Олена Нагорна
Харизматичних мініатюрних приматів показали в екопарку під Харковом (відео) Скриншот

Мініатюрні «леви», які обожнюють черв’яків. Процес годівлі левових тамаринів показали у харківському екопарку.

Як розповіли у пресслужбі екопарку, у них живе ціла родина цих тваринок.

“Їх легко впізнати за “гривою” навколо голови — справжні левенята у світі мавпочок. Тварини дуже активні, грайливі й товариські. Вони постійно в русі — стрибають, досліджують усе довкола і спілкуються між собою цікавими звуками. У кожного з них свій характер: хтось сміливий і завжди перший біля відвідувачів, а хтось — спокійний спостерігач. А ще у них є улюблений смаколик — зоофобуси, від яких вони просто в захват”, – пишуть в екопарку.

Відео: фейсбук екопарку

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 21:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мініатюрні «леви», які обожнюють черв’яків. Процес годівлі левових тамаринів показали в харківському екопарку.".