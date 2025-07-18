Харизматичних мініатюрних приматів показали в екопарку під Харковом (відео)

Мініатюрні «леви», які обожнюють черв’яків. Процес годівлі левових тамаринів показали у харківському екопарку.

Як розповіли у пресслужбі екопарку, у них живе ціла родина цих тваринок.

“Їх легко впізнати за “гривою” навколо голови — справжні левенята у світі мавпочок. Тварини дуже активні, грайливі й товариські. Вони постійно в русі — стрибають, досліджують усе довкола і спілкуються між собою цікавими звуками. У кожного з них свій характер: хтось сміливий і завжди перший біля відвідувачів, а хтось — спокійний спостерігач. А ще у них є улюблений смаколик — зоофобуси, від яких вони просто в захват”, – пишуть в екопарку.

Відео: фейсбук екопарку