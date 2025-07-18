Харизматичных миниатюрных приматов показали в экопарке под Харьковом (видео)
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Миниатюрные «львы», обожающие червей. Процесс кормления львиных тамаринов показали в харьковском экопарке.
Как рассказали в пресс-службе экопарка, у них живет целая семья этих животных.
«Их легко узнать по «гриве» вокруг головы — настоящие львята в мире обезьянок. Животные очень активные, игривые и общительные. Они постоянно в движении — прыгают, исследуют все вокруг и общаются между собой интересными звуками. У каждого из них свой характер: кто-то смелый и всегда первый возле посетителей, а кто-то — спокойный наблюдатель. А еще у них есть любимое лакомство — зоофобусы, от которых они просто в восторге», — пишут в экопарке.
Видео: Facebook экопарка
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, новости Харькова, Харьковский экопарк;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 21:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Миниатюрные «львы», обожающие червей. Процесс кормления львиных тамаринов показали в харьковском экопарке.".