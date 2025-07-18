Харизматичных миниатюрных приматов показали в экопарке под Харьковом (видео)

Миниатюрные «львы», обожающие червей. Процесс кормления львиных тамаринов показали в харьковском экопарке.

Как рассказали в пресс-службе экопарка, у них живет целая семья этих животных.

«Их легко узнать по «гриве» вокруг головы — настоящие львята в мире обезьянок. Животные очень активные, игривые и общительные. Они постоянно в движении — прыгают, исследуют все вокруг и общаются между собой интересными звуками. У каждого из них свой характер: кто-то смелый и всегда первый возле посетителей, а кто-то — спокойный наблюдатель. А еще у них есть любимое лакомство — зоофобусы, от которых они просто в восторге», — пишут в экопарке.

Видео: Facebook экопарка