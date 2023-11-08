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РФ продовжує наступати під Куп’янськом та змінила тактику – ЗСУ

Суспільство 15:23   08.11.2023
Вікторія Яковенко
РФ продовжує наступати під Куп’янськом та змінила тактику – ЗСУ

На Куп’янському напрямку армія РФ продовжує спроби наступати. Як зараз діє ворог розповів в етері «24 каналу» начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Вже місяць ворог атакує наші позиції на Куп’янському напрямку. Нагадаю, що Куп’янськ – це його основна мета тому, що це важливий логістичний центр. І зараз ворогу необхідно показати хоч якусь перемогу перед виборами в Росії. Тут ворог активно здійснює свій наступ, але змінив тактику. Раніше він здійснював акцент на піхоту, зараз акцент змінився і крім піхоти, долучається техніка», – зазначив Фітьо.

Він повідомив, що за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку армія РФ 703 рази обстріляла українські позиції, а також здійснила 13 авіаударів. На цій ділянці фронту сталося 9 бойових зіткнень. Намагалися атакувати росіяни поблизу Синьківки, Іванівки та Берестового на Харківщині, а також у районі Новоселівського на Луганщині.

«112 військових РФ знищені. Наші оборонці знищили 48 одиниць військової техніки, з них 2 танки та 8 бойових броньованих машин», – додав Фітьо.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку армія РФ продовжує спроби наступати. Як зараз діє ворог розповів в етері «24 каналу» начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".