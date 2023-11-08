РФ продолжает наступать под Купянском и изменила тактику – ВСУ
На Купянском направлении армия РФ продолжает попытки наступать. Как сейчас действует враг, рассказал в эфире «24 канала» начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«Уже месяц враг атакует наши позиции на Купянском направлении. Напомню, что Купянск – это его основная цель, потому что это важный логистический центр. И сейчас врагу необходимо показать хоть какую-нибудь победу перед выборами в России. Здесь враг активно совершает свое наступление, но изменил тактику. Ранее он осуществлял акцент на пехоту, сейчас акцент изменился и помимо пехоты присоединяется техника», — отметил Фитьо.
Он сообщил, что за минувшие сутки на Купянско-Лиманском направлении армия РФ 703 раза обстреляла украинские позиции, а также совершила 13 авиаударов. На этом участке фронта произошло 9 боевых столкновений. Пытались атаковать россияне вблизи населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое в Харьковской области, а также в районе Новоселовского на Луганщине.
«112 военных РФ уничтожены. Наши защитники уничтожили 48 единиц военной техники, из них 2 танка и 8 боевых бронированных машин», — добавил Фитьо.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия, атаки, ВСУ, Купянское, направление, наступ, наступление, обстрел, рф, Фитьо;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении армия РФ продолжает попытки наступать. Как сейчас действует враг, рассказал в эфире «24 канала» начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".