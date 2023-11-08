РФ продолжает наступать под Купянском и изменила тактику – ВСУ

На Купянском направлении армия РФ продолжает попытки наступать. Как сейчас действует враг, рассказал в эфире «24 канала» начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Уже месяц враг атакует наши позиции на Купянском направлении. Напомню, что Купянск – это его основная цель, потому что это важный логистический центр. И сейчас врагу необходимо показать хоть какую-нибудь победу перед выборами в России. Здесь враг активно совершает свое наступление, но изменил тактику. Ранее он осуществлял акцент на пехоту, сейчас акцент изменился и помимо пехоты присоединяется техника», — отметил Фитьо.

Он сообщил, что за минувшие сутки на Купянско-Лиманском направлении армия РФ 703 раза обстреляла украинские позиции, а также совершила 13 авиаударов. На этом участке фронта произошло 9 боевых столкновений. Пытались атаковать россияне вблизи населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое в Харьковской области, а также в районе Новоселовского на Луганщине.

«112 военных РФ уничтожены. Наши защитники уничтожили 48 единиц военной техники, из них 2 танка и 8 боевых бронированных машин», — добавил Фитьо.