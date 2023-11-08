«Мы каждый день слышим взрывы» — глава Купянщины об эвакуации детей

Ситуация в Купянском районе на Харьковщине остается тяжелой. На утро 8 ноября из населенных пунктов, где объявили принудительную эвакуацию, выехал 201 ребенок.

«За последний месяц мы испытываем напряжение, связанное с тем, что враг продолжает активные штурмовые действия в направлении Синьковки и Ивановки. Враг применяет артиллерию, все, что у него есть, его средства поражения по населенным пунктам, которые расположены вдоль линии фронта – это Купянск-Узловой, город Купянск, Ковшаровка. Мы каждый день слышим взрывы», — сказал в эфире «Суспільне. Спротив» начальник Купянского РВА Андрей Канашевич.

Он также отметил, что, по их подсчетам, из опасных населенных пунктов Купянщины выехали более 200 детей, нужно эвакуировать еще 88.