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«Мы каждый день слышим взрывы» — глава Купянщины об эвакуации детей

Общество 11:59   08.11.2023
Виктория Яковенко
«Мы каждый день слышим взрывы» — глава Купянщины об эвакуации детей

Ситуация в Купянском районе на Харьковщине остается тяжелой. На утро 8 ноября из населенных пунктов, где объявили принудительную эвакуацию, выехал 201 ребенок.

«За последний месяц мы испытываем напряжение, связанное с тем, что враг продолжает активные штурмовые действия в направлении Синьковки и Ивановки. Враг применяет артиллерию, все, что у него есть, его средства поражения по населенным пунктам, которые расположены вдоль линии фронта – это Купянск-Узловой, город Купянск, Ковшаровка. Мы каждый день слышим взрывы», — сказал в эфире «Суспільне. Спротив» начальник Купянского РВА Андрей Канашевич.

Он также отметил, что, по их подсчетам, из опасных населенных пунктов Купянщины выехали более 200 детей, нужно эвакуировать еще 88.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 11:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянском районе на Харьковщине остается тяжелой. На утро 8 ноября из населенных пунктов, где объявили принудительную эвакуацию, выехал 201 ребенок.".