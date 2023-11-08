«Ми щодня чуємо вибухи» – голова Куп’янщини про евакуацію дітей

Ситуація в Куп’янському районі на Харківщині залишається важкою. Станом на ранок 8 листопада з населених пунктів, де оголосили примусову евакуацію, виїхали 201 дитина.

«За останній місяць ми відчуваємо напруження, яке пов’язано з тим, що ворог продовжує активні штурмові дії в напрямку Синьківки та Іванівки. Ворог застосовує артилерію, все, що у нього є, його засоби ураження по населених пунктах, які розташовані вздовж лінії фронту – це Куп’янськ-Вузловий, саме місто Куп’янськ, Ківшарівка. Ми щодня чуємо вибухи», – сказав в етері «Суспільне. Спротив» начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Він також зазначив, що за їхніми підрахунками з небезпечних населених пунктів Куп’янщини виїхали понад 200 дітей, потрібно евакуювати ще 88.