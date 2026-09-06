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Швидку з медиками атакували росіяни на Харківщині: подробиці (фото, відео)

Події 11:40   06.09.2026
Оксана Якушко
Швидку з медиками атакували росіяни на Харківщині: подробиці (фото, відео)

Сьогодні, 6 вересня, вночі та вранці росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Дергачі та Слатино, повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«О 2:50 ночі росіяни цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по автомобілю швидкої допомоги, який перебував на чергуванні у Дергачах. Унаслідок влучання 21-річний парамедик зазнав контузії та численних поранень тіла і був госпіталізований до лікарні в Харкові. 40-річний водій автомобіля отримав гостру реакцію на стрес», – розповів Задоренко.

Також між 2:30 та 3:20 окупанти кількома дронами поцілили по об’єктах підприємництва на території міста, пошкодивши дах складу. Близько 6:40 росіяни вже FPV атакували два приватні будинки у Слатиному, пошкодивши дахи, вікна, фасади та прилеглу територію. На щастя, в обох випадках минулося без постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2026 в 11:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 6 вересня, вночі та вранці росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Дергачі та Слатино, повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".