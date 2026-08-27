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«Удари по Дергачах почастішали»: на який вимушений крок пішли у місті

Суспільство 13:31   27.08.2026
Вікторія Яковенко
«Удари по Дергачах почастішали»: на який вимушений крок пішли у місті Фото: Вячеслав Задоренко

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що напередодні, 26 серпня, ворожі БпЛА атакували місто Дергачі та село Білаші.

За його даними, близько 18:00 ворожий дрон влучив у дерево поблизу п’ятиповерхового будинку у Дергачах. Унаслідок удару було пошкоджено скління квартир. О 19:00 FPV атакував автівку в центрі міста.

О 21:30 ще один дрон поцілив по приватному будинку у селі Білаші. В усіх випадках обійшлося без постраждалих.

“Останнім часом удари ворожих безпілотників по Дергачах почастішали. Тому просимо мешканців у вечірній час без нагальної потреби менше пересуватися містом, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та користуватися укриттями. Також найближчим часом будемо змушені частково відключати вуличне освітлення у вечірній час. Це вимушений крок, спрямований насамперед на підвищення безпеки мешканців та ускладнення роботи ворожих безпілотників”, – звернувся Задоренко.

Нагадаємо, детектори дронів закупили для лісівників на Харківщині. Про новацію інформує Слобожанський лісовий офіс. Обладнання працює за принципом пасивного аналізу радіочастот і саме не випромінює сигналів, тож залишається непомітним для противника. Потреба в додаткових заходах безпеки виникла через загрозу російських FPV.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 13:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що напередодні, 26 серпня, ворожі БпЛА атакували місто Дергачі та село Білаші.".