«Удари по Дергачах почастішали»: на який вимушений крок пішли у місті

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що напередодні, 26 серпня, ворожі БпЛА атакували місто Дергачі та село Білаші.

За його даними, близько 18:00 ворожий дрон влучив у дерево поблизу п’ятиповерхового будинку у Дергачах. Унаслідок удару було пошкоджено скління квартир. О 19:00 FPV атакував автівку в центрі міста.

О 21:30 ще один дрон поцілив по приватному будинку у селі Білаші. В усіх випадках обійшлося без постраждалих.

“Останнім часом удари ворожих безпілотників по Дергачах почастішали. Тому просимо мешканців у вечірній час без нагальної потреби менше пересуватися містом, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та користуватися укриттями. Також найближчим часом будемо змушені частково відключати вуличне освітлення у вечірній час. Це вимушений крок, спрямований насамперед на підвищення безпеки мешканців та ускладнення роботи ворожих безпілотників”, – звернувся Задоренко.

Нагадаємо, детектори дронів закупили для лісівників на Харківщині. Про новацію інформує Слобожанський лісовий офіс. Обладнання працює за принципом пасивного аналізу радіочастот і саме не випромінює сигналів, тож залишається непомітним для противника. Потреба в додаткових заходах безпеки виникла через загрозу російських FPV.