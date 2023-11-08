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Росіяни на Харківщині скинули гранату з дрона на автомобіль поліції

Події 09:35   08.11.2023
Оксана Горун
Росіяни на Харківщині скинули гранату з дрона на автомобіль поліції

Окупанти вдарили гранатою по слідчо-оперативній групі Нацполіції у Дворічній на Харківщині. Поліціянти їхали затримувати колаборантів.

Подробиці зі слів своїх підлеглих повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

У машині було три співробітники поліції: дільничний, слідчий та оперативник за кермом.

“Дрона ніхто не бачив, але характерний звук не залишав сумнівів в тому, що вони – мішень”, – зазначив Болвінов.

Водій першим зорієнтувався у тому, що відбувається, і вирішив стрибати з машини.

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“Ми вистрибнули за долі секунд до того, як дрон скинув гранату. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання”, – цитує Болвінов розповідь слідчого Миколи Харченка.

У всіх трьох поліціянтів контузії. Усі живі.

Все сталося прямо посеред вулиці – ворог полює на нашій території, намагається вбити та залякати тих, хто зараз на звільнених територіях викриває колаборантів та зрадників. Але росіянам це не вдасться – опергрупа ту справу, по якій їхала на виїзд, залишати не збирається. Як і десятки інших. І обов’язково доведе до кінця“, – запевнив Болвінов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 09:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили гранатою по слідчо-оперативній групі Нацполіції у Дворічній на Харківщині. Поліціянти їхали затримувати колаборантів".