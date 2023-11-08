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Россияне на Харьковщине сбросили гранату с дрона на автомобиль полицейских

Происшествия 09:35   08.11.2023
Оксана Горун
Россияне на Харьковщине сбросили гранату с дрона на автомобиль полицейских Фото: facebook Сергея Болвинова

Оккупанты ударили гранатой по следственно-оперативной группе Нацполиции в Двуречной на Харьковщине. Полицейские ехали задерживать коллаборантов.

Подробности со слов своих подчиненных сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

В машине было три сотрудника полиции: участковый, следователь и оперативник за рулем.

«Дрона никто не видел, но характерный звук не оставлял сомнений в том, что они – мишень», — отметил Болвинов.

Водитель первым сориентировался в происходящем и принял решение прыгать из машины.

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«Мы выпрыгнули за доли секунд до того, как дрон сбросил гранату. Она попала в заднюю часть автомобиля, а водитель прыгал последним, фактически уже в момент попадания», — цитирует Болвинов рассказ следователя Николая Харченко.

У всех троих полицейских контузии. Все живы.

«Все произошло прямо посреди улицы – враг охотится на нашей территории, пытается убить и запугать тех, кто сейчас на освобожденных территориях разоблачает коллаборантов и предателей. Но россиянам это не удастся – опергруппа то дело, по которому ехала на выезд, оставлять не собирается. Как и десятки других. И непременно доведет до конца», — заверил Болвинов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 09:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили гранатой по следственно-оперативной группе Нацполиции в Двуречной на Харьковщине. Полицейские ехали задерживать коллаборантов".