Россияне на Харьковщине сбросили гранату с дрона на автомобиль полицейских
Оккупанты ударили гранатой по следственно-оперативной группе Нацполиции в Двуречной на Харьковщине. Полицейские ехали задерживать коллаборантов.
Подробности со слов своих подчиненных сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
В машине было три сотрудника полиции: участковый, следователь и оперативник за рулем.
«Дрона никто не видел, но характерный звук не оставлял сомнений в том, что они – мишень», — отметил Болвинов.
Водитель первым сориентировался в происходящем и принял решение прыгать из машины.
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«Мы выпрыгнули за доли секунд до того, как дрон сбросил гранату. Она попала в заднюю часть автомобиля, а водитель прыгал последним, фактически уже в момент попадания», — цитирует Болвинов рассказ следователя Николая Харченко.
У всех троих полицейских контузии. Все живы.
«Все произошло прямо посреди улицы – враг охотится на нашей территории, пытается убить и запугать тех, кто сейчас на освобожденных территориях разоблачает коллаборантов и предателей. Но россиянам это не удастся – опергруппа то дело, по которому ехала на выезд, оставлять не собирается. Как и десятки других. И непременно доведет до конца», — заверил Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, граната, дрон, полиция;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 09:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили гранатой по следственно-оперативной группе Нацполиции в Двуречной на Харьковщине. Полицейские ехали задерживать коллаборантов".