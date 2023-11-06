«Наши орлики летят бомбить фашистов» — учительница с Харьковщины поддержала рф

Во время оккупации Купянщины 63-летняя жительница села Новоосиново поддерживала агрессию рф. Женщина увлекалась оккупантами и высказывалась вроде того, что «Украина является частью россии», сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Наши орлики летят бомбить националистов и фашистов», — уверяла своих знакомых коллаборантка и повторяла тезисы кремлевской пропаганды.

«Из любви к «русскому миру» женщина отрицала вооруженную агрессию россии против нашего государства и одновременно призывала вражескую армию уничтожать украинцев. Перед деоккупацией района учительница еще успела съездить в Курск на так называемые курсы повышения квалификации. Ввести российские стандарты в школе не успела – село освободили Силы обороны Украины. Бежать вслед за оккупантами учительница не стала, вероятно, думала, что ее преступление останется без внимания правоохранителей», — рассказал об изменнице начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).