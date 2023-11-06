«Наши орлики летят бомбить фашистов» — учительница с Харьковщины поддержала рф
Во время оккупации Купянщины 63-летняя жительница села Новоосиново поддерживала агрессию рф. Женщина увлекалась оккупантами и высказывалась вроде того, что «Украина является частью россии», сообщила Харьковская областная прокуратура.
«Наши орлики летят бомбить националистов и фашистов», — уверяла своих знакомых коллаборантка и повторяла тезисы кремлевской пропаганды.
«Из любви к «русскому миру» женщина отрицала вооруженную агрессию россии против нашего государства и одновременно призывала вражескую армию уничтожать украинцев. Перед деоккупацией района учительница еще успела съездить в Курск на так называемые курсы повышения квалификации. Ввести российские стандарты в школе не успела – село освободили Силы обороны Украины. Бежать вслед за оккупантами учительница не стала, вероятно, думала, что ее преступление останется без внимания правоохранителей», — рассказал об изменнице начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: коллаборантка, Нацполиция, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, рф, Сергей Болвинов, учительница, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 18:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Купянщины 63-летняя жительница села Новоосиново поддерживала агрессию рф. Женщина увлекалась оккупантами и высказывалась вроде того, что «Украина является частью россии», сообщила Харьковская областная прокуратура.".