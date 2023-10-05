Подозрение получила коллаборантка, возглавившая ЖКХ оккупантов на Харьковщине

57-летняя женщина при российских оккупантах руководила ЖКХ в Волчанске, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В июле прошлого года, когда Волчанск оккупировали россияне, местная жительница «трудоустроилась» в оккупационную админстрацию.

Она заняла должность «начальника управления жилищно-коммунального хозяйства» так называемой «Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

Колаборантка готовила распоряжение о предоставлении людям служебного жилого помещения с выдачей ордера на вселение.

Также она ходила в состав оперативного штаба по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Волчанского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

Женщина разрабатывала план управления жилищно-коммунального хозяйства военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области на август 2022 года.

Колаборантка разрабатывала должностные инструкции специалистов отдела, готовила и утверждала «Табель учета рабочего времени Управления ЖКХ».

За работу на врага «начальница» получала заработную плату в российских рублях.

Правоохранители разоблачили коллаборантку.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 57-летней женщине в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.