Подозрение получила коллаборантка, возглавившая ЖКХ оккупантов на Харьковщине
57-летняя женщина при российских оккупантах руководила ЖКХ в Волчанске, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В июле прошлого года, когда Волчанск оккупировали россияне, местная жительница «трудоустроилась» в оккупационную админстрацию.
Она заняла должность «начальника управления жилищно-коммунального хозяйства» так называемой «Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».
Колаборантка готовила распоряжение о предоставлении людям служебного жилого помещения с выдачей ордера на вселение.
Также она ходила в состав оперативного штаба по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Волчанского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.
Женщина разрабатывала план управления жилищно-коммунального хозяйства военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области на август 2022 года.
Колаборантка разрабатывала должностные инструкции специалистов отдела, готовила и утверждала «Табель учета рабочего времени Управления ЖКХ».
За работу на врага «начальница» получала заработную плату в российских рублях.
Правоохранители разоблачили коллаборантку.
Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 57-летней женщине в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 14:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летняя женщина при российских оккупантах руководила ЖКХ в Волчанске, сообщила Харьковская областная прокуратура.".