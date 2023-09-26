Регистрировала письма «новой власти» на Харьковщине: попалась предательница

Прокуратура и полиция заявили о разоблачении очередной коллаборантки. 39-летняя женщина работала в оккупационной администрации в Балаклее на Харьковщине.

«В июне прошлого года она вступила в должность «начальницы юридического отдела» в оккупационной администрации. Колаборантка прорабатывала и регистрировала входящую корреспонденцию, которая поступала в адрес руководства «новой власти», принимала заявления от жителей Балаклеи по поводу решения их социально-бытовых вопросов, которые в дальнейшем передавала руководству оккупационной администрации», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что фактически женщина исполняла обязанности секретаря юридического отдела. Однако и такая «не руководящая», по сути, работа — оказалась достаточной для сообщения предательнице о подозрении в коллаборационизме.