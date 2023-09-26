Регистрировала письма «новой власти» на Харьковщине: попалась предательница
Прокуратура и полиция заявили о разоблачении очередной коллаборантки. 39-летняя женщина работала в оккупационной администрации в Балаклее на Харьковщине.
«В июне прошлого года она вступила в должность «начальницы юридического отдела» в оккупационной администрации. Колаборантка прорабатывала и регистрировала входящую корреспонденцию, которая поступала в адрес руководства «новой власти», принимала заявления от жителей Балаклеи по поводу решения их социально-бытовых вопросов, которые в дальнейшем передавала руководству оккупационной администрации», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что фактически женщина исполняла обязанности секретаря юридического отдела. Однако и такая «не руководящая», по сути, работа — оказалась достаточной для сообщения предательнице о подозрении в коллаборационизме.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура и полиция заявили о разоблачении очередной коллаборантки. 39-летняя женщина работала в оккупационной администрации в Балаклее на Харьковщине".