Выдавала российские паспорта в Купянске: разоблачили очередную коллаборантку

Во время оккупации города Купянск в Харьковской области местная жительница решила построить карьеру полицейской в незаконном правоохранительном органе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, женщина согласилась на предложение оккупантов и заняла должность «и. о. инспектора отделения общественной безопасности Управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области».

Новоиспеченный «инспектор» с июля по сентябрь прошлого года оформляла и выдавала российские паспорта местным жителям.

Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1ККУ), добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас коллаборантка скрывается от следствия, ее планируют объявить в розыск.