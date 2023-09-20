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Выдавала российские паспорта в Купянске: разоблачили очередную коллаборантку

Общество 13:55   20.09.2023
Виктория Яковенко
Выдавала российские паспорта в Купянске: разоблачили очередную коллаборантку Фото: Харьковская областная прокуратура

Во время оккупации города Купянск в Харьковской области местная жительница решила построить карьеру полицейской в незаконном правоохранительном органе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, женщина согласилась на предложение оккупантов и заняла должность «и. о. инспектора отделения общественной безопасности Управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области».

Новоиспеченный «инспектор» с июля по сентябрь прошлого года оформляла и выдавала российские паспорта местным жителям.

Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1ККУ), добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас коллаборантка скрывается от следствия, ее планируют объявить в розыск.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 13:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации города Купянск в Харьковской области местная жительница решила построить карьеру полицейской в незаконном правоохранительном органе.".