Выдавала российские паспорта в Купянске: разоблачили очередную коллаборантку
Фото: Харьковская областная прокуратура
Во время оккупации города Купянск в Харьковской области местная жительница решила построить карьеру полицейской в незаконном правоохранительном органе.
По данным Харьковской областной прокуратуры, женщина согласилась на предложение оккупантов и заняла должность «и. о. инспектора отделения общественной безопасности Управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области».
Новоиспеченный «инспектор» с июля по сентябрь прошлого года оформляла и выдавала российские паспорта местным жителям.
Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1ККУ), добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сейчас коллаборантка скрывается от следствия, ее планируют объявить в розыск.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации города Купянск в Харьковской области местная жительница решила построить карьеру полицейской в незаконном правоохранительном органе.".