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Решала вопросы земли при оккупантах: на Харьковщине разоблачили предательницу

Общество 10:22   20.09.2023
Оксана Горун
Решала вопросы земли при оккупантах: на Харьковщине разоблачили предательницу

Заочно о подозрении в коллаборационизме сообщили жительнице поселка Великий Бурлук на Харьковщине.

«В ходе оккупации пгт Великий Бурлук женщина добровольно согласилась занять должность «исполняющей обязанности специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Великобурлукского территориального управления временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» при оккупационной администрации государства-агрессора», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Предательница принимала граждан, а также помогала «разрешать споры, связанные с земельными отношениями».

За эту навязчивую «помощь» 42-летнюю женщину подозревают в коллаборационизме. О подозрении ей сообщили заочно.

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«Сейчас подозреваемая скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении ее в розыск», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 10:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заочно о подозрении в коллаборационизме сообщили жительнице поселка Великий Бурлук на Харьковщине".