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Вирішувала питання землі при окупантах: на Харківщині викрили зрадницю

Суспільство 10:22   20.09.2023
Оксана Горун
Вирішувала питання землі при окупантах: на Харківщині викрили зрадницю

Заочно про підозру в колабораціонізмі повідомили мешканці селища Великий Бурлук на Харківщині.

“Під час окупації смт Великий Бурлук жінка добровільно погодилася обійняти посаду «виконуючою обов’язки спеціаліста сектору землеустрою, земельних відносин, містобудування та архітектури Великобурлуцького територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області» при окупаційній адміністрації держави-агресора”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зрадниця приймала громадян, а також допомагала “вирішувати суперечки, пов’язані із земельними відносинами”.

За цю нав’язливу “допомогу” 42-річну жінку підозрюють у колабораціонізмі. Про підозру їй повідомили заочно.

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“Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук”, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 10:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заочно про підозру в колабораціонізмі повідомили мешканці селища Великий Бурлук на Харківщині".