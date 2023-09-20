Вирішувала питання землі при окупантах: на Харківщині викрили зрадницю

Заочно про підозру в колабораціонізмі повідомили мешканці селища Великий Бурлук на Харківщині.

“Під час окупації смт Великий Бурлук жінка добровільно погодилася обійняти посаду «виконуючою обов’язки спеціаліста сектору землеустрою, земельних відносин, містобудування та архітектури Великобурлуцького територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області» при окупаційній адміністрації держави-агресора”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зрадниця приймала громадян, а також допомагала “вирішувати суперечки, пов’язані із земельними відносинами”.

За цю нав’язливу “допомогу” 42-річну жінку підозрюють у колабораціонізмі. Про підозру їй повідомили заочно.

“Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук”, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.