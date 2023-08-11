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Угрожала вывезти детей в Белгород: как строила «русский мир» экс-полицейская

Общество 12:04   11.08.2023
Оксана Горун
Угрожала вывезти детей в Белгород: как строила «русский мир» экс-полицейская

Бывшая следовательница полиции на Харьковщине во время оккупации активно взялась за «перевоспитание» своих земляков. В частности, заставляла отправлять детей учиться по программам РФ, угрожая иначе отобрать их и отправить в Белгород.

Харьковская областная прокуратура передала в суд дело бывшей полицейской. Ее обвиняют в коллаборационизме и будут судить заочно, так как женщина скрывается от бывших коллег. Под суд пойдет некогда следователь Купянского райуправления Нацполиции.

«В августе прошлого года, находясь в пгт Великий Бурлук, она заняла должность «и.о. старшего следователя следственного отдела» в оккупационном правоохранительном органе. Кроме своих новых «обязанностей» по российскому законодательству, коллаборантка успевала вместе с оккупантами ездить к местным жителям для проведения «профилактических бесед», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Одну такую беседу предательница провела с жительницей села Замост Купянского района. В доме у матери трех несовершеннолетних детей «правоохранительница» провела незаконный обыск. А затем перешла к угрозам.

«Коллаборантка отметила, что детей необходимо будет 1 сентября привести в местную школу на обучение, которое будет проходить на русском языке по образовательным стандартам рф. В случае отказа правоохранительница пригрозила, что дети будут вывезены в г. Белгород рф», — отметили прокуроры.

Помимо родителей и детей, коллаборантка пыталась «перевоспитывать» и предпринимателей — чтобы те становились на учет в так называемой «налоговой» оккупантов. Для этого угрожала конфискацией торговых помещений и продукции.

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«Уже в начале сентября коллаборантка получила новую должность от оккупантов и стала «старшим дознавателем группы дознания Пункта полиции №3 (дислокация пгт Большой Бурлук)». Однако перед деоккупацией Харьковщины обвиняемая сбежала на территорию рф. В настоящее время она находится в розыске», — проинформировали в Харьковской областной прокуратуры.

Суд по делу предательницы будет проходить в Чугуеве.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 12:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшая следовательница полиции на Харьковщине во время оккупации активно взялась за «перевоспитание» своих земляков. В частности, заставляла отправлять детей учиться по программам РФ, угрожая иначе отобрать их и отправить в Белгород".