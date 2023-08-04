Начальница «секретки» полиции на Харьковщине пошла работать на РФ
В Купянске начальница режимно-секетного сектора райотдела полиции во время оккупации города перешла на сторону врага и стала «и.о. начальника отделения по работе с личным составом».
Следствие установило: на сторону врага предательница перешла по собственной инициативе.
«Будучи начальницей режимно-секретного сектора Купянского районного отдела полиции ГУНП в области, она заняла должность «и.о. начальника отделения по работе с личным составом» в так называемом «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области». Женщина осуществляла прием и оформление документов от кандидатов по отбору на службу в указанном незаконном правоохранительном органе, проводя собеседования с ними, комплектовала их личные дела, формировала списки личного состава, проводила занятия по изучению законодательства РФ, составляла табели учета рабочего времени и т.д.» — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По информации прокуроров, за измену присяге на верность Украине женщина получила российский паспорт и зарплату в 70 тысяч рублей. А в последствии — должность «начальника отдела кадров».
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«Перед деоккупацией Харьковской области женщина сбежала на территорию государства-агрессора. Решается вопрос об объявлении ее в розыск», — отметили в прокуратуре.
Сейчас предательнице, уже бывшей сотруднице Нацполиции, заочно сообщили о подозрении в госизмене.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 20:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске начальница режимно-секетного сектора райотдела полиции во время оккупации города перешла на сторону врага и стала «и.о. начальника отделения по работе с личным составом»".