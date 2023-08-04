Начальниця “секретки” поліції на Харківщині пішла працювати на РФ
У Куп’янську начальниця режимно-секетного сектору райвідділу поліції під час окупації міста перейшла на бік ворога та стала “и. о начальника отделения по работе с личным составом”.
Слідство встановило: на бік ворога зрадниця перейшла з власної ініціативи.
“Будучи начальницею режимно-секретного сектору Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області вона обійняла посаду “и. о начальника отделения по работе с личным составом“ у так званому “Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области“. Жінка здійснювала прийом та оформлення документів від кандидатів для добору на службу у вказаному незаконному правоохоронному органі, проводячи співбесіди із ними, комплектувала їх особові справи, формувала списки особового складу, проводила заняття з вивчення законодавства рф, складала табелі обліку робочого часу тощо“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За інформацією прокурорів, за зраду присязі на вірність Україні жінка отримала російський паспорт та зарплату 70 тисяч рублів. А згодом – посаду “начальника отдела кадров”.
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“Перед деокупацією Харківської області жінка втекла на територію держави-агресорки. Вирішується питання про оголошення її у розшук”, – зазначили в прокуратурі.
Наразі вже колишній співробітниці Нацполіції заочно повідомили про підозру в держзраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 20:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську начальниця режимно-секетного сектору райвідділу поліції під час окупації міста перейшла на бік ворога та стала “и. о начальника отделения по работе с личным составом”".