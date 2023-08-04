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Начальниця “секретки” поліції на Харківщині пішла працювати на РФ

Суспільство 20:30   04.08.2023
Оксана Горун
Начальниця “секретки” поліції на Харківщині пішла працювати на РФ

У Куп’янську начальниця режимно-секетного сектору райвідділу поліції під час окупації міста перейшла на бік ворога та стала “и. о начальника отделения по работе с личным составом”.

Слідство встановило: на бік ворога зрадниця перейшла з власної ініціативи.

“Будучи начальницею режимно-секретного сектору Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області вона обійняла посаду и. о начальника отделения по работе с личным составом у так званому Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области. Жінка здійснювала прийом та оформлення документів від кандидатів для добору на службу у вказаному незаконному правоохоронному органі, проводячи співбесіди із ними, комплектувала їх особові справи, формувала списки особового складу, проводила заняття з вивчення законодавства рф, складала табелі обліку робочого часу тощо“, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокурорів, за зраду присязі на вірність Україні жінка отримала російський паспорт та зарплату 70 тисяч рублів. А згодом – посаду “начальника отдела кадров”.

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“Перед деокупацією Харківської області жінка втекла на територію держави-агресорки. Вирішується питання про оголошення її у розшук”, – зазначили в прокуратурі.

Наразі вже колишній співробітниці Нацполіції заочно повідомили про підозру в держзраді.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 20:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську начальниця режимно-секетного сектору райвідділу поліції під час окупації міста перейшла на бік ворога та стала “и. о начальника отделения по работе с личным составом”".