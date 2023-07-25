Харьковского экс-нардепа Мураева подозревают в госизмене — СБУ
СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату и владельцу нацканала «НАШ». Евгения Мураева подозревают по двум статьям УК.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии «Наши», экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности против Украины», — сообщила пресс-служба СБУ.
Ему сообщили о подозрении сразу по двум статьям УК: госизмена и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам».
В СБУ заявили, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал «НАШ», чтобы массово распространять в инфополе Украины кремлевские нарративы.
«Таким образом, он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах рф. Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и его восприятии на международной арене», — подчеркнули в СБУ.
Безопасники напомнили, что в начале февраля 2022 года СНБО ввел санцкии против телеканала Мураева. Чтобы доказать факты преступной деятельности экс-нардепа СБУ пришлось инициировать «длительные независимые экспертизы».
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«Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева. В ходе следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий», — отметили в СБУ.
Самого Мураева ищут.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату и владельцу нацканала «НАШ». Евгения Мураева подозревают по двум статьям УК".