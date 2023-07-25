Харьковского экс-нардепа Мураева подозревают в госизмене — СБУ

СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату и владельцу нацканала «НАШ». Евгения Мураева подозревают по двум статьям УК.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии «Наши», экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности против Украины», — сообщила пресс-служба СБУ.

Ему сообщили о подозрении сразу по двум статьям УК: госизмена и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам».

В СБУ заявили, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал «НАШ», чтобы массово распространять в инфополе Украины кремлевские нарративы.

«Таким образом, он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах рф. Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и его восприятии на международной арене», — подчеркнули в СБУ.

Безопасники напомнили, что в начале февраля 2022 года СНБО ввел санцкии против телеканала Мураева. Чтобы доказать факты преступной деятельности экс-нардепа СБУ пришлось инициировать «длительные независимые экспертизы».

«Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева. В ходе следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий», — отметили в СБУ.

Самого Мураева ищут.