СБУ обыскала жилье экс-нардепа Мураева из Харькова и его приспешников

Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии «Наши» Евгения Мураева.





В результате следственно-оперативных действий изъяли наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.



Мероприятия проходили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родных, а также у его ближайших соратников.

Все это – в рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).



Мураев скрывается от правосудия за границей в Вене.

Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в этих действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственный заряд). А именно – в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины.



Так что в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала «НАШ» неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды.



Все изъятые материалы переданы на экспертизы. По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.

Мероприятия проводили следователи Управления СБУ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.