СБУ обыскала жилье экс-нардепа Мураева из Харькова и его приспешников
Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии «Наши» Евгения Мураева.
В результате следственно-оперативных действий изъяли наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.
Мероприятия проходили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родных, а также у его ближайших соратников.
Все это – в рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Мураев скрывается от правосудия за границей в Вене.
Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в этих действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственный заряд). А именно – в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины.
Так что в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала «НАШ» неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды.
Все изъятые материалы переданы на экспертизы. По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.
Мероприятия проводили следователи Управления СБУ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 16:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии «Наши» Евгения Мураева.".