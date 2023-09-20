Видавала російські паспорти в Куп’янську: викрили чергову колаборантку

Під час окупації міста Куп’янськ на Харківщині місцева жителька вирішила побудувати кар’єру поліцейської в незаконному правоохоронному органі.

За даними Харківської обласної прокуратури, жінка погодилась на пропозицію окупантів і обійняла посаду «в. о. інспектора відділення громадської безпеки Управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Новоспечена «інспекторка» з липня по вересень минулого року оформляла і видавала російські паспорти місцевим мешканцям.

Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1ККУ), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі колаборантка переховується від слідства, її планують оголосити у розшук.