Видавала російські паспорти в Куп’янську: викрили чергову колаборантку
Фото: Харківська обласна прокуратура
Під час окупації міста Куп’янськ на Харківщині місцева жителька вирішила побудувати кар’єру поліцейської в незаконному правоохоронному органі.
За даними Харківської обласної прокуратури, жінка погодилась на пропозицію окупантів і обійняла посаду «в. о. інспектора відділення громадської безпеки Управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».
Новоспечена «інспекторка» з липня по вересень минулого року оформляла і видавала російські паспорти місцевим мешканцям.
Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1ККУ), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Наразі колаборантка переховується від слідства, її планують оголосити у розшук.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 13:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації міста Куп’янськ на Харківщині місцева жителька вирішила побудувати кар’єру поліцейської в незаконному правоохоронному органі.".