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Реєструвала листи “новій владі” на Харківщині: попалася зрадниця

Суспільство 09:46   26.09.2023
Оксана Горун
Реєструвала листи “новій владі” на Харківщині: попалася зрадниця

Прокуратура та поліція заявили про викриття чергової колаборантки. 39-річна жінка працювала в окупаційній адміністрації у Балаклії на Харківщині.

“У червні минулого року вона обійняла посаду “начальницы юридического отдела” в окупаційній адміністрації. Колаборантка опрацьовувала та реєструвала вхідну кореспонденцію, що надходила на адресу керівництва “нової влади”, приймала заяви від мешканців Балаклії з приводу вирішення їхніх соціально-побутових питань, які в подальшому передавала до керівництва окупаційної адміністрації“, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Юристка-колаборантка з Балаклії на Харківщині 2

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області  уточнили, що фактично жінка виконувала обов’язки секретаря юридичного відділу. Однак і така “не керівна” робота – виявилася достатньою для повідомлення зрадниці про підозру в колабораціонізмі.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 09:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура та поліція заявили про викриття чергової колаборантки. 39-річна жінка працювала в окупаційній адміністрації у Балаклії на Харківщині".