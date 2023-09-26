Реєструвала листи “новій владі” на Харківщині: попалася зрадниця

Прокуратура та поліція заявили про викриття чергової колаборантки. 39-річна жінка працювала в окупаційній адміністрації у Балаклії на Харківщині.

“У червні минулого року вона обійняла посаду “начальницы юридического отдела” в окупаційній адміністрації. Колаборантка опрацьовувала та реєструвала вхідну кореспонденцію, що надходила на адресу керівництва “нової влади”, приймала заяви від мешканців Балаклії з приводу вирішення їхніх соціально-побутових питань, які в подальшому передавала до керівництва окупаційної адміністрації“, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що фактично жінка виконувала обов’язки секретаря юридичного відділу. Однак і така “не керівна” робота – виявилася достатньою для повідомлення зрадниці про підозру в колабораціонізмі.