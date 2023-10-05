Live
  • Чт 05.10.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.6
  • EUR 38.43
    • 🟢

Підозру отримала колаборантка, яка очолила ЖКГ в окупантів на Харківщині

Події 14:43   05.10.2023
Оксана Якушко
Підозру отримала колаборантка, яка очолила ЖКГ в окупантів на Харківщині

57-річна жінка за російських окупантів керувала ЖКГ у Вовчанську, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

У липні минулого року, коли Вовчанськ окупували росіяни, місцева жителька «працевлаштувалась» до окупаційної адмінстрації.

Вона обійняла посаду «начальника управління житлово-комунального господарства» так званої «Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області».

Колаборантка готувала розпорядження про надання людям службового житлового приміщення з видачею ордера на вселення.

Також вона ходила до складу оперативного штабу з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Вовчанського району до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

Жінка розробляла план управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області на серпень 2022 року.

Колаборантка розробляла посадові інструкції спеціалістів відділу, готувала та затверджувала «Табель учета рабочего времени Управления ЖКХ».

За роботу на ворога «начальниця» отримувала заробітну плату в російських рублях.

Правоохоронці викрили колаборантку.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 57-річній жінці у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: Реєструвала листи “новій владі” на Харківщині: попалася зрадниця

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Підозру отримала колаборантка, яка очолила ЖКГ в окупантів на Харківщині
Підозру отримала колаборантка, яка очолила ЖКГ в окупантів на Харківщині
05.10.2023, 14:43
Харківські прикордонники знищили російський БТР на Луганщині (відео)
Харківські прикордонники знищили російський БТР на Луганщині (відео)
05.10.2023, 14:15
Верховну Раду просять перейменувати Першотравневе на Харківщині
Верховну Раду просять перейменувати Першотравневе на Харківщині
05.10.2023, 13:16
Росіяни атакували через кордон на Харківщині: інформація ЗСУ
Росіяни атакували через кордон на Харківщині: інформація ЗСУ
05.10.2023, 10:04
На Харківщині браконьєр у лісі накопав піску на 300 тисяч гривень
На Харківщині браконьєр у лісі накопав піску на 300 тисяч гривень
05.10.2023, 13:28
Намірів наступати на Куп’янськ ворог не полишив: ЗСУ повідомили про обстановку
Намірів наступати на Куп’янськ ворог не полишив: ЗСУ повідомили про обстановку
05.10.2023, 12:53

Новини за темою:

19:31
ДСНС показала, як гасили пожежу у Вовчанську після удару РФ (фото)
15:19
Ворог пошкодив автошколу та підпалив суху траву у Вовчанську – ХОВА (фото)
13:26
Їхав на велосипеді. 63-річний чоловік загинув у Вовчанську внаслідок обстрілу
15:43
Поліціянт з Харківщини забрав авто колеги, щоб перетворити на Z-мобіль
14:51
Денний обстріл Вовчанська: прокуратура показала наслідки (фото)

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Підозру отримала колаборантка, яка очолила ЖКГ в окупантів на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 14:43;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річна жінка за російських окупантів керувала ЖКГ у Вовчанську, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".