Підозру отримала колаборантка, яка очолила ЖКГ в окупантів на Харківщині

57-річна жінка за російських окупантів керувала ЖКГ у Вовчанську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У липні минулого року, коли Вовчанськ окупували росіяни, місцева жителька «працевлаштувалась» до окупаційної адмінстрації.

Вона обійняла посаду «начальника управління житлово-комунального господарства» так званої «Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області».

Колаборантка готувала розпорядження про надання людям службового житлового приміщення з видачею ордера на вселення.

Також вона ходила до складу оперативного штабу з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Вовчанського району до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

Жінка розробляла план управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області на серпень 2022 року.

Колаборантка розробляла посадові інструкції спеціалістів відділу, готувала та затверджувала «Табель учета рабочего времени Управления ЖКХ».

За роботу на ворога «начальниця» отримувала заробітну плату в російських рублях.

Правоохоронці викрили колаборантку.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 57-річній жінці у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.