«Наши орлики летят бомбить фашистов» – вчителька з Харківщини підтримала рф

Під час окупації Куп’янщини 63-річна мешканка села Новоосинове підтримувала агресію рф. Жінка захоплювалась окупантами та висловлювалася на кшталт того, що «Україна є частиною росії», повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Наши орлики летят бомбить националистов и фашистов», — запевняла своїх знайомих колаборантка та повторювала тези кремлівської пропаганди.

«Через любов до “руського міра” жінка заперечувала збройну агресію росії проти нашої держави і водночас закликала ворожу армію знищувати українців. Перед деокупацією району вчителька ще встигла з’їздити до Курська на так звані курси “підвищення кваліфікації”. Запровадити російські стандарти в школі не встигла – село звільнили Сили оборони України. Тікати слідом за окупантами вчителька не стала, ймовірно, думала, що її злочин залишиться без уваги правоохоронців», – розповів про зрадницю начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).