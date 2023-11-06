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«Наши орлики летят бомбить фашистов» – вчителька з Харківщини підтримала рф

Події 18:10   06.11.2023
Оксана Якушко
«Наши орлики летят бомбить фашистов» – вчителька з Харківщини підтримала рф

Під час окупації Куп’янщини 63-річна мешканка села Новоосинове підтримувала агресію рф. Жінка захоплювалась окупантами та висловлювалася на кшталт того, що «Україна є частиною росії», повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Наши орлики летят бомбить националистов и фашистов», — запевняла своїх знайомих колаборантка та повторювала тези кремлівської пропаганди.

«Через любов до “руського міра” жінка заперечувала збройну агресію росії проти нашої держави і водночас закликала ворожу армію знищувати українців. Перед деокупацією району вчителька ще встигла з’їздити до Курська на так звані курси “підвищення кваліфікації”. Запровадити російські стандарти в школі не встигла – село звільнили Сили оборони України. Тікати слідом за окупантами вчителька не стала, ймовірно, думала, що її злочин залишиться без уваги правоохоронців», – розповів про зрадницю начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 18:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації Куп’янщини 63-річна мешканка села Новоосинове підтримувала агресію рф. Жінка захоплювалась окупантами та висловлювалася на кшталт того, що «Україна є частиною росії», повідомила Харківська обласна прокуратура.".