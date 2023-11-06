«Наши орлики летят бомбить фашистов» – вчителька з Харківщини підтримала рф
Під час окупації Куп’янщини 63-річна мешканка села Новоосинове підтримувала агресію рф. Жінка захоплювалась окупантами та висловлювалася на кшталт того, що «Україна є частиною росії», повідомила Харківська обласна прокуратура.
«Наши орлики летят бомбить националистов и фашистов», — запевняла своїх знайомих колаборантка та повторювала тези кремлівської пропаганди.
«Через любов до “руського міра” жінка заперечувала збройну агресію росії проти нашої держави і водночас закликала ворожу армію знищувати українців. Перед деокупацією району вчителька ще встигла з’їздити до Курська на так звані курси “підвищення кваліфікації”. Запровадити російські стандарти в школі не встигла – село звільнили Сили оборони України. Тікати слідом за окупантами вчителька не стала, ймовірно, думала, що її злочин залишиться без уваги правоохоронців», – розповів про зрадницю начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Читайте також: Підозру отримала колаборантка, яка очолила ЖКГ в окупантів на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: коллаборантка, Нацполиция, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, рф, Сергей Болвинов, учительница, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Наши орлики летят бомбить фашистов» – вчителька з Харківщини підтримала рф»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 18:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації Куп’янщини 63-річна мешканка села Новоосинове підтримувала агресію рф. Жінка захоплювалась окупантами та висловлювалася на кшталт того, що «Україна є частиною росії», повідомила Харківська обласна прокуратура.".