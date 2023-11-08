Чотири авіаудари, шість атак: Генштаб повідомив, як минула доба на Харківщині
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 8 листопада поінформував про активність ворога на Куп’янському напрямку. На Слобожанському (на півночі області) окупанти-втікачі продовжують зміцнювати власний кордон.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника”, – поінформували в Генштабі.
Водночас на Слобожанському напрямку росіяни продовжують зміцнювати держкордон, нарощуючи густину мінних полів у Бєлгородській області. Присутність окупантів у прикордонних районах зберігається, але після вигнання їх із Харківської області восени 2022-го перетнути кордон у зворотному напрямку загарбники не наважуються. Діють лише у форматі ДРГ.
Також тривають обстріли території області.
“Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Пролетарське Харківської області”, – зазначили в ГШ.
Населені пункти Харківщини – серед 80 в Україні, які зазнали ворожих обстрілів.
Загалом по території країни армія РФ завдала шість ракетних і 50 авіаційних ударів, здійснила 64 обстріли з РСЗВ.
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На фронті сталося 45 бойових зіткнень.
“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника“, — перерахували в ранковому зведенні Генштабу.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 8 листопада поінформував про активність ворога на Куп’янському напрямку. На Слобожанському (на півночі області) окупанти-втікачі продовжують зміцнювати власний кордон".