Чотири авіаудари, шість атак: Генштаб повідомив, як минула доба на Харківщині

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 8 листопада поінформував про активність ворога на Куп’янському напрямку. На Слобожанському (на півночі області) окупанти-втікачі продовжують зміцнювати власний кордон.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника”, – поінформували в Генштабі.

Водночас на Слобожанському напрямку росіяни продовжують зміцнювати держкордон, нарощуючи густину мінних полів у Бєлгородській області. Присутність окупантів у прикордонних районах зберігається, але після вигнання їх із Харківської області восени 2022-го перетнути кордон у зворотному напрямку загарбники не наважуються. Діють лише у форматі ДРГ.

Також тривають обстріли території області.

“Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Пролетарське Харківської області”, – зазначили в ГШ.

Населені пункти Харківщини – серед 80 в Україні, які зазнали ворожих обстрілів.

Загалом по території країни армія РФ завдала шість ракетних і 50 авіаційних ударів, здійснила 64 обстріли з РСЗВ.

На фронті сталося 45 бойових зіткнень.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника“, — перерахували в ранковому зведенні Генштабу.