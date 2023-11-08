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Четыре авиаудара, шесть атак: Генштаб сообщил, как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 07:31   08.11.2023
Оксана Горун
Четыре авиаудара, шесть атак: Генштаб сообщил, как прошли сутки на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 ноября проинформировал об активности врага на Купянском направлении. На Слобожанском (на севере области) беглые оккупанты продолжают укреплять собственную границу.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области, где наши защитники отразили шесть атак противника», — проинформировали в Генштабе.

В то же время на Слобожанском направлении россияне продолжают укреплять госграницу, наращивая плотность минных полей в Белгородской области. Присутствие оккупантов в приграничных районах сохраняется, но после изгнания их из Харьковской области осенью 2022-го пересечь границу в обратном направлении захватчики не решаются. Действуют только в формате ДРГ.

Также продолжаются обстрелы территории области.

«Авиационные удары получили: Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Пролетарское Харьковской области», — отметили в ГШ.

Населенные пункты Харьковщины — среди 80 в Украине, которые подверглись вражеским обстрелам.

В целом по территории страны армия РФ нанесла шесть ракетных и 50 авиационных ударов, совершила 64 обстрела из РСЗО.

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На фронте произошло 45 боевых столкновений.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили семь артиллерийских средств, два пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, две радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в утренней сводке Генштаба.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 07:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 ноября проинформировал об активности врага на Купянском направлении. На Слобожанском (на севере области) беглые оккупанты продолжают укреплять собственную границу".