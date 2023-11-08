Главные новости Харькова 8 ноября: как прошла ночь, данные Генштаба и ГСЧС

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

7:03

Враг дважды обстрелял Волчанск вечером 7 ноября, произошли пожары — ГСЧС

За сутки в Харьковской области произошло девять пожаров, два из них — из-за обстрелов РФ.

«Около 21:00 враг совершил обстрел по г. Волчанск. В результате ударов горели конструктивные элементы хозяйственной постройки на площади пожара 50 кв. м. В 22:10 снова обстреляли по г. Волчанск. В результате ударов горели хозяйственные принадлежности в ангаре на площади пожара 30 кв. м», — перечислили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

7:00

Генштаб насчитал четыре авиаудара и шесть атак на Купянском направлении

«Авиационные удары получили: Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Пролетарское Харьковской области, — сообщили в сводке Генштаба. — В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области, где наши защитники отбили шесть атак противника».

6:55

Ночь в Харькове прошла с одной тревогой, но без взрывов

Тревогу в Харьковской области объявили в 23:54 8 ноября. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности. В 00:49 прозвучал отбой.

В целом по Украине ночь также была относительно спокойной — с тревогами, но без «налета шахедов».