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Враг шесть раз пытался атаковать на Харьковщине и бил из артиллерии — Генштаб

Происшествия 19:11   08.11.2023
Елена Нагорная
Враг шесть раз пытался атаковать на Харьковщине и бил из артиллерии — Генштаб

Войска РФ на Харьковщине вели безуспешные штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские воины отбили шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Волчанск и Ветеринарное на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 19:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине вели безуспешные штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские воины отбили шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".