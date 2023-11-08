Враг шесть раз пытался атаковать на Харьковщине и бил из артиллерии — Генштаб

Войска РФ на Харьковщине вели безуспешные штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские воины отбили шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Волчанск и Ветеринарное на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.