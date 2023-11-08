Ворог шість разів ходив в атаки на Харківщині та гатив з артилерії – Генштаб
Війська РФ на Харківщині вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські воїни відбили шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Вовчанськ та Ветеринарне на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, Купянский район, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 19:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Харківщині вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські воїни відбили шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".