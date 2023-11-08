Ворог шість разів ходив в атаки на Харківщині та гатив з артилерії – Генштаб

Війська РФ на Харківщині вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські воїни відбили шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Вовчанськ та Ветеринарне на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.