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Ворог шість разів ходив в атаки на Харківщині та гатив з артилерії – Генштаб

Події 19:11   08.11.2023
Олена Нагорна
Ворог шість разів ходив в атаки на Харківщині та гатив з артилерії – Генштаб

Війська РФ на Харківщині вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські воїни відбили шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Вовчанськ та Ветеринарне на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

Читайте також: Чотири авіаудари, шість атак: Генштаб повідомив, як минула доба на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 19:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Харківщині вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські воїни відбили шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".