ЧП на Харьковщине: пять человек отравились угарным газом — ГСЧС

В поселке Подворки мужчину, двух женщин и двоих детей госпитализировали из-за отравления угарным газом.

По предварительным данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, ЧП произошло из-за неисправности системы газового отопления.

Спасатели напоминают: угарный газ не имеет запаха и цвета, но крайне опасен для жизни. При использовании газовых приборов необходимо строго соблюдать правила безопасности и рекомендации производителя, регулярно проверять исправность оборудования и вентиляции.

«Позаботьтесь о собственной безопасности — установите в доме датчик угарного газа. Это может спасти жизнь вам и вашим близким», – рекомендуют спасатели.

Напомним, ранее в интервью МГ «Объектив» профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко рассказал, что установка генератора в квартире, в том числе на балконе, может стоить жизни из-за угарного газа. Правила безопасности требуют размещать генератор не ближе 6 метров от жилья.