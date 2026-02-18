НП на Харківщині: п’ятеро людей отруїлися чадним газом – ДСНС
У селищі Подвірки чоловіка, двох жінок та двох дітей шпиталізували через отруєння чадним газом.
За попередніми даними ГУ ДСНС в Харківській області, НП сталася через несправність системи газового опалення.
Рятувальники нагадують: чадний газ не має запаху й кольору, але є вкрай небезпечним для життя. Під час користування газовими приладами необхідно суворо дотримуватися правил безпеки та рекомендацій виробника, регулярно перевіряти справність обладнання й вентиляції.
«Подбайте про власну безпеку — встановіть у помешканні датчик чадного газу. Це може врятувати життя вам і вашим близьким», – рекомендують рятувальники.
Нагадаємо, раніше в інтерв’ю МГ «Об’єктив» професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко розповів, що установка генератора у квартирі, у тому числі на балконі, може коштувати життя через чадний газ. Правила безпеки вимагають розміщувати генератор не ближче ніж за 6 метрів від житла.
Читайте також: Вибухи чули вночі в Харкові: що це було (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, діти, отравились, угарный газ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «НП на Харківщині: п’ятеро людей отруїлися чадним газом – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2026 в 13:41;