Live

НП на Харківщині: п’ятеро людей отруїлися чадним газом – ДСНС

Події 13:41   18.02.2026
Вікторія Яковенко
НП на Харківщині: п’ятеро людей отруїлися чадним газом – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У селищі Подвірки чоловіка, двох жінок та двох дітей шпиталізували через отруєння чадним газом.

За попередніми даними ГУ ДСНС в Харківській області, НП сталася через несправність системи газового опалення.

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Рятувальники нагадують: чадний газ не має запаху й кольору, але є вкрай небезпечним для життя. Під час користування газовими приладами необхідно суворо дотримуватися правил безпеки та рекомендацій виробника, регулярно перевіряти справність обладнання й вентиляції.

«Подбайте про власну безпеку — встановіть у помешканні датчик чадного газу. Це може врятувати життя вам і вашим близьким», – рекомендують рятувальники.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю МГ «Об’єктив» професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко розповів, що установка генератора у квартирі, у тому числі на балконі, може коштувати життя через чадний газ. Правила безпеки вимагають розміщувати генератор не ближче ніж за 6 метрів від житла.

Читайте також: Вибухи чули вночі в Харкові: що це було (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Низка електричок на Харківщині змінить графік наприкінці лютого: подробиці
Низка електричок на Харківщині змінить графік наприкінці лютого: подробиці
18.02.2026, 15:23
“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
17.02.2026, 10:34
17-річна дівчина готувала теракт у Харкові, її затримали – прокуратура
17-річна дівчина готувала теракт у Харкові, її затримали – прокуратура
18.02.2026, 12:30
Суд чекає на харків’янина, якого підозрюють у розбещенні дітей
Суд чекає на харків’янина, якого підозрюють у розбещенні дітей
18.02.2026, 11:45
Поліція розслідує можливий інцидент із ТЦК та поліцією в центрі Харкова
Поліція розслідує можливий інцидент із ТЦК та поліцією в центрі Харкова
18.02.2026, 11:08
Денис Парамонов: Ми зробили енергонезалежним пункт незламності в Харкові
Денис Парамонов: Ми зробили енергонезалежним пункт незламності в Харкові
18.02.2026, 12:11

Новини за темою:

17.02.2026
На човні з власного подвір’я вивозили родину під Харковом (фото)
17.02.2026
У ДСНС розповіли, як можна вберегтися від затоплень
17.02.2026
ДСНС: рятувальники допомагали відкачувати воду у Харкові й області 65 разів
13.02.2026
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
13.02.2026
За добу в Харкові двоє постраждалих через побутові пожежі – ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «НП на Харківщині: п’ятеро людей отруїлися чадним газом – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2026 в 13:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Подвірки чоловіка, двох жінок та двох дітей шпиталізували через отруєння чадним газом.".