НП на Харківщині: п’ятеро людей отруїлися чадним газом – ДСНС

У селищі Подвірки чоловіка, двох жінок та двох дітей шпиталізували через отруєння чадним газом.

За попередніми даними ГУ ДСНС в Харківській області, НП сталася через несправність системи газового опалення.

Рятувальники нагадують: чадний газ не має запаху й кольору, але є вкрай небезпечним для життя. Під час користування газовими приладами необхідно суворо дотримуватися правил безпеки та рекомендацій виробника, регулярно перевіряти справність обладнання й вентиляції.

«Подбайте про власну безпеку — встановіть у помешканні датчик чадного газу. Це може врятувати життя вам і вашим близьким», – рекомендують рятувальники.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю МГ «Об’єктив» професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко розповів, що установка генератора у квартирі, у тому числі на балконі, може коштувати життя через чадний газ. Правила безпеки вимагають розміщувати генератор не ближче ніж за 6 метрів від житла.