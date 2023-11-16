Харьковчанам сообщают, что можно не платить за газ — это фейк
В Харьковском филиале «Газсети» сообщили, что плату за доставку газа никто не отменял, а по сети распространяют фейк.
«По социальным сетям продолжается распространение фейков относительно отмены платы за доставку газа, возврата средств и подобной недостоверной информации. Массовое распространение накануне холодов фейковых новостей может использоваться врагом для расшатывания ситуации в энергетической сфере с целью срыва отопительного сезона, лишения критической инфраструктуры средств, необходимых для ремонтов», — считают в ХФ «Газсети».
За счет средств на доставку газа проводят ремонты газопроводов и переподключения в случае ЧП, пояснили газовики. Плату никто не отменял.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, Газсети, плата, фейк;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 11:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском филиале «Газсети» сообщили, что плату за доставку газа никто не отменял, а по сети распространяют фейк".