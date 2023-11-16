Харьковчанам сообщают, что можно не платить за газ — это фейк

В Харьковском филиале «Газсети» сообщили, что плату за доставку газа никто не отменял, а по сети распространяют фейк.

«По социальным сетям продолжается распространение фейков относительно отмены платы за доставку газа, возврата средств и подобной недостоверной информации. Массовое распространение накануне холодов фейковых новостей может использоваться врагом для расшатывания ситуации в энергетической сфере с целью срыва отопительного сезона, лишения критической инфраструктуры средств, необходимых для ремонтов», — считают в ХФ «Газсети».

За счет средств на доставку газа проводят ремонты газопроводов и переподключения в случае ЧП, пояснили газовики. Плату никто не отменял.