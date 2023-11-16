Live
  • Чт 16.11.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.26
  • EUR 39.39

Харьковчанам сообщают, что можно не платить за газ — это фейк

Общество 11:22   16.11.2023
Оксана Горун
Харьковчанам сообщают, что можно не платить за газ — это фейк

В Харьковском филиале «Газсети» сообщили, что плату за доставку газа никто не отменял, а по сети распространяют фейк.

«По социальным сетям продолжается распространение фейков относительно отмены платы за доставку газа, возврата средств и подобной недостоверной информации. Массовое распространение накануне холодов фейковых новостей может использоваться врагом для расшатывания ситуации в энергетической сфере с целью срыва отопительного сезона, лишения критической инфраструктуры средств, необходимых для ремонтов», — считают в ХФ «Газсети».

За счет средств на доставку газа проводят ремонты газопроводов и переподключения в случае ЧП, пояснили газовики. Плату никто не отменял.

Читайте также: Неожиданность от соседа: в доме в Харькове вместо газа по трубам потекла вода

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 16 ноября: куда ночью ударили ракеты (фото)
Главные новости Харькова 16 ноября: куда ночью ударили ракеты (фото)
16.11.2023, 11:49
В Харькове остановились троллейбусы: что случилось
В Харькове остановились троллейбусы: что случилось
16.11.2023, 11:30
С-300 ударили по райцентру на Харьковщине: Синегубов сообщил подробности
С-300 ударили по райцентру на Харьковщине: Синегубов сообщил подробности
16.11.2023, 08:35
Днем 16 ноября на Харьковщине будет «громко»
Днем 16 ноября на Харьковщине будет «громко»
16.11.2023, 09:17
«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)
«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)
16.11.2023, 11:43
Когда в Харькове выпадет снег: синоптики сообщили дату
Когда в Харькове выпадет снег: синоптики сообщили дату
16.11.2023, 12:04

Новости по теме:

11:17
Неожиданность от соседа: в доме в Харькове вместо газа по трубам потекла вода
13:05
ДТП на Харьковщине. На водителя упал грузовик: подробности (фото)
18:10
По улице на Салтовке на месяц ограничили движение машин из-за утечки газа
11:17
Жители Харьковщины могут на 7 дней остаться без газа: подробности
11:03
После обстрела 6.10 в Харькове до сих пор подключают газ в домах (фото)

Вы читали новость: «Харьковчанам сообщают, что можно не платить за газ — это фейк»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 11:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском филиале «Газсети» сообщили, что плату за доставку газа никто не отменял, а по сети распространяют фейк".