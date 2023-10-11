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Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии

Общество 14:31   11.10.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Игорь Терехов на пресс-конференции 11 октября признал, что рано или поздно в Харькове придется восстановить платный проезд в электротранспорте. Он также сообщил, когда определится с решением на будущий год.

«Когда я буду видеть в полном объеме бюджет государственный и городской, тогда только я скажу, когда будет платный проезд», — ответил мэр Харькова Терехов на вопрос корреспондента МГ «Объектив».

Мэр пояснил: если налог на доходы физических лиц (военнослужащих) перейдет в госбюджет, доходная часть городской казны снизится. И город столкнется с новыми вызовами.

Сейчас ежемесячно на содержание городского электрического транспорта направляют 171 млн грн из бюджета Харькова. Эти деньги идут на оплату электричества, ГСМ, техобслуживание и зарплаты сотрудников.

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«Это большая нагрузка на городской бюджет, и мы понимаем это… Пока у нас есть хотя бы минимальная возможность обеспечивать бесплатный проезд, он будет. И это мы делаем не для себя, а для людей, которые сегодня находятся в очень трудных условиях. Да, я понимаю, что кто-то может заплатить, кто-то не может заплатить. Если у нас не будет возможностей, то я откровенно скажу харьковчанам, что возможности у нас такой нет, и мы все переходим на платный проезд. Но все льготы, которые были до начала войны, будут сохранены», — прокомментировал Игорь Терехов.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 14:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игорь Терехов на пресс-конференции 11 октября признал, что рано или поздно в Харькове придется восстановить платный проезд в электротранспорте. Он также сообщил, когда определится с решением на будущий год".