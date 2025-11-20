Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 60 тысяч

По состоянию на 20 ноября в Харьковской области актуальны 2912 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача-нейрохирурга с зарплатой в 60 тысяч гривен. Сапер будет иметь 50 тысяч грн, а специалист по публичным закупкам – 48 тысяч.

Механик по ремонту транспорта будет зарабатывать 30 тысяч, машинист экскаватора – 29990, заместитель директора – 29 тысяч, мастер – 25 тысяч, моторист транспортировочных механизмов – 24980, газорезчик – 22600, а мойщик-уборщик подвижного состава – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

