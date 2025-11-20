Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 60 тисяч
Станом на 20 листопада у Харківській області актуальні 2912 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря-нейрохірурга із зарплатою 60 тисяч гривень. Сапер матиме 50 тисяч грн, а фахівець з публічних закупівель – 48 тисяч.
Механік з ремонту транспорту зароблятиме 30 тисяч, машиніст екскаватора – 29990, заступник директора – 29 тисяч, майстер – 25 тисяч, моторист транспортувальних механізмів – 24980, газорізальник – 22600, а мийник-прибиральник рухомого складу – 20 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
