В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень: статистика на Харківщині

У 2025-му році в Україні зареєстрували понад 165 тисяч шлюбів та 124 тисячі розлучень. На Харківщині ж одружилися 8358 пар.

«Шлюбів побільшало на 10% за рік, водночас розлучень стало менше на 12%. Наразі на 10 шлюбів припадає сім розлучень. Загалом шлюбів побільшало лише у трьох регіонах: Київ, Дніпропетровщина та Львівщина», – повідомляє ресурс «Опендатабот».

Для порівняння, кажуть аналітики, у кризовому 2024 році кількість нових та розірваних шлюбів була майже однакова, а у 2021 році — 10 шлюбів на шість розлучень.

Переважно, розлучаються українці у суді: 98503 випадки торік. Судових розірвань шлюбів за рік поменшало на 9%. А от кількість розлучень у ДРАЦС скоротилась помітніше, аж на 23%.

Також Опендатабот інформує, що 2773 пари уклали торік шлюбні договори та засвідчили їх у нотаріусів. Це стільки ж, як і у 2024-му, однак на третину менше до 2021 року.

