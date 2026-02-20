Live

Успіхи українських воїнів у Куп’янську зафіксували в ISW

Україна 07:36   20.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Успіхи українських воїнів у Куп’янську зафіксували в ISW

Про незначні успіхи СОУ на двох напрямках Харківської області поінформували аналітики Інституту вивчення війни (ISW). 

Насамперед зазначили експерти, ЗСУ змогли незначно просунутися у центральній частині Куп’янська. Такий висновок змогли зробити, виходячи з отриманих геолокаційних кадрів.

“18 і 19 лютого російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Кіндрашівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Фиголівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська поблизу Курилівки і Новоосинового”, – зазначили в ISW.

Також російський блогер стверджував, що українські воїни контратакували на Південно-Слобожанському напрямку. Зокрема, у районі Вовчанських Хуторів.

“18 і 19 лютого російські війська атакували на північ від Харкова поблизу Ветеринарного і на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Стариці, Зеленого, Синельникового, Цегельного, Лимана, Графського, Вовчанських Хуторів та Вільчі”, – додали в Інституті вивчення війни.

Тим часом ситуація на інших напрямках Харківської області – стабільна та без змін.

Читайте також: Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Успіхи українських воїнів у Куп’янську зафіксували в ISW
Успіхи українських воїнів у Куп’янську зафіксували в ISW
20.02.2026, 07:36
Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії
Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії
20.02.2026, 06:00
Що відбувається з напругою; ковзанка відкриється у Харкові – підсумки 19 лютого
Що відбувається з напругою; ковзанка відкриється у Харкові – підсумки 19 лютого
19.02.2026, 23:00
Новини Харкова — головне 19 лютого: ситуація зі світлом покращилась? фронт
Новини Харкова — головне 19 лютого: ситуація зі світлом покращилась? фронт
19.02.2026, 22:05
Чоловік просив 85 тис. грн за відстрочку від мобілізації на Харківщині
Чоловік просив 85 тис. грн за відстрочку від мобілізації на Харківщині
19.02.2026, 21:52
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
20.02.2026, 07:17

Новини за темою:

18.02.2026
ISW: у ЗСУ є успіхи в Куп’янську, РФ просунулась на Борівському напрямку
16.02.2026
ISW: у СОУ є успіхи у Куп’янську та на півночі області
15.02.2026
Про успіхи РФ біля Вовчанська та Борової на Харківщині повідомляє ISW – карти
14.02.2026
Без води та ліків залишились росіяни, які досі знаходяться у Куп’янську – ISW
10.02.2026
ISW: на двох напрямках області просунулась РФ. Два села захоплені


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Успіхи українських воїнів у Куп’янську зафіксували в ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 07:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про незначні успіхи СОУ на двох напрямках Харківської області поінформували аналітики Інституту вивчення війни (ISW). ".