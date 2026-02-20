Успіхи українських воїнів у Куп’янську зафіксували в ISW
Про незначні успіхи СОУ на двох напрямках Харківської області поінформували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Насамперед зазначили експерти, ЗСУ змогли незначно просунутися у центральній частині Куп’янська. Такий висновок змогли зробити, виходячи з отриманих геолокаційних кадрів.
“18 і 19 лютого російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Кіндрашівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Фиголівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська поблизу Курилівки і Новоосинового”, – зазначили в ISW.
Також російський блогер стверджував, що українські воїни контратакували на Південно-Слобожанському напрямку. Зокрема, у районі Вовчанських Хуторів.
“18 і 19 лютого російські війська атакували на північ від Харкова поблизу Ветеринарного і на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Стариці, Зеленого, Синельникового, Цегельного, Лимана, Графського, Вовчанських Хуторів та Вільчі”, – додали в Інституті вивчення війни.
Тим часом ситуація на інших напрямках Харківської області – стабільна та без змін.
