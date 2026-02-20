Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району

Сьогодні, 20 лютого, росіяни обстріляли Харків. Вибух пролунав уранці у Слобідському районі Харкова.

За інформацією Ситуаційного центру, внаслідок удару вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, написав міський голова Ігор Терехов.

“Даних про постраждалих наразі не надходило. Усі комунальні служби включилися у роботу по ліквідації наслідків удару“, – повідомив мер.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: окупанти вдарили по Харкову ракетою. На місці удару спалахнули два авто.

“Інформація про постраждалих не надходила. Деталі з’ясовуються”, – додав Синєгубов.