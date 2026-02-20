Live

Успехи украинских воинов в Купянске зафиксировали в ISW

Украина 07:36   20.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
О незначительных успехах СОУ на двух направлениях Харьковской области проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW). 

Прежде всего, отметили эксперты, ВСУ смогли незначительно продвинуться в центральной части Купянска. Такой вывод смогли сделать, исходя из полученных геолокационных кадров.

«18 и 19 февраля русские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска близ Кондрашовки; северо-восточнее Купянска близ Фиголовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Куриловки и Новоосиново», – отметили в ISW.

Также российский блогер утверждал, что украинские воины контратаковали на Южно-Слобожанском направлении. В частности, в районе Волчанских Хуторов.

«18 и 19 февраля российские войска атаковали севернее Харькова близ Ветеринарного и северо-восточнее Харькова близ Волчанска, Старицы, Зеленого, Синельниково, Цегельного, Лимана, Графского, Волчанских Хуторов и Вильчи», – добавили в Институте изучения войны.

Тем временем ситуация на других направлениях Харьковской области – стабильная и без изменений.

Читайте также: Сегодня утром россияне ударили ракетой по Слободскому району

Автор: Николь Костенко-Лагутина
20.02.2026, 07:36

