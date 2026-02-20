Успехи украинских воинов в Купянске зафиксировали в ISW
О незначительных успехах СОУ на двух направлениях Харьковской области проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW).
Прежде всего, отметили эксперты, ВСУ смогли незначительно продвинуться в центральной части Купянска. Такой вывод смогли сделать, исходя из полученных геолокационных кадров.
«18 и 19 февраля русские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска близ Кондрашовки; северо-восточнее Купянска близ Фиголовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Куриловки и Новоосиново», – отметили в ISW.
Также российский блогер утверждал, что украинские воины контратаковали на Южно-Слобожанском направлении. В частности, в районе Волчанских Хуторов.
«18 и 19 февраля российские войска атаковали севернее Харькова близ Ветеринарного и северо-восточнее Харькова близ Волчанска, Старицы, Зеленого, Синельниково, Цегельного, Лимана, Графского, Волчанских Хуторов и Вильчи», – добавили в Институте изучения войны.
Тем временем ситуация на других направлениях Харьковской области – стабильная и без изменений.
Читайте также: Сегодня утром россияне ударили ракетой по Слободскому району
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Успехи украинских воинов в Купянске зафиксировали в ISW», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 февраля 2026 в 07:36;