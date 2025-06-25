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Свадебный бум зафиксировали на Харьковщине: что побудило людей жениться

Общество 18:31   25.06.2025
Елена Нагорная
Свадебный бум зафиксировали на Харьковщине: что побудило людей жениться Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста

Необычная дата — 25.06.2025 — стала поводом заключить брак именно в этот для многих влюбленных. В Харьковской области поженились 66 пар.

«Этот день стал доказательством того, что сердца всегда ищут любви, а дата свадьбы для многих — символ веры в лучшее», — констатируют в Восточном межрегиональном управлении Минюста.

В ведомстве подчеркнули, что молодожены, одетые в пиксель, вышиванки или классические свадебные костюмы, с улыбками на лицах в очередной раз подтвердили, что любовь сильнее вызовов времени.

свадьба
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
свадьба
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
свадьба
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
свадьба
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 18:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Необычная дата — 25.06.2025 — стала поводом заключить брак именно в этот для многих влюбленных. В Харьковской области поженились 66 пар.".