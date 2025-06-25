Свадебный бум зафиксировали на Харьковщине: что побудило людей жениться
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
Необычная дата — 25.06.2025 — стала поводом заключить брак именно в этот для многих влюбленных. В Харьковской области поженились 66 пар.
«Этот день стал доказательством того, что сердца всегда ищут любви, а дата свадьбы для многих — символ веры в лучшее», — констатируют в Восточном межрегиональном управлении Минюста.
В ведомстве подчеркнули, что молодожены, одетые в пиксель, вышиванки или классические свадебные костюмы, с улыбками на лицах в очередной раз подтвердили, что любовь сильнее вызовов времени.
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 18:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Необычная дата — 25.06.2025 — стала поводом заключить брак именно в этот для многих влюбленных. В Харьковской области поженились 66 пар.".