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Весільний бум зафіксували на Харківщині: що спонукало людей одружуватися

Суспільство 18:31   25.06.2025
Олена Нагорна
Весільний бум зафіксували на Харківщині: що спонукало людей одружуватися Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту

Незвичайна дата – 25.06.2025 – стала приводом укласти шлюб саме в цей для багатьох закоханих. На Харківщині одружилися 66 пар.

«Це день став доказом того, що серця завжди шукають любові, а дата весілля для багатьох – символ віри у краще», — констатують у Східному міжрегіональному управлінні Мін’юсту.

У відомстві підкреслили, що молодята, одягнені в піксель, вишиванки або класичні весільні костюми, з посмішками на обличчях вкотре підтвердили, що кохання сильніше за виклики часу.

весілля
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
весілля
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
весілля
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
весілля
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 18:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незвичайна дата – 25.06.2025 – стала приводом укласти шлюб саме в цей для багатьох закоханих. На Харківщині одружилися 66 пар.".