Весільний бум зафіксували на Харківщині: що спонукало людей одружуватися

Незвичайна дата – 25.06.2025 – стала приводом укласти шлюб саме в цей для багатьох закоханих. На Харківщині одружилися 66 пар.

«Це день став доказом того, що серця завжди шукають любові, а дата весілля для багатьох – символ віри у краще», — констатують у Східному міжрегіональному управлінні Мін’юсту.

У відомстві підкреслили, що молодята, одягнені в піксель, вишиванки або класичні весільні костюми, з посмішками на обличчях вкотре підтвердили, що кохання сильніше за виклики часу.