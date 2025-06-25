Весільний бум зафіксували на Харківщині: що спонукало людей одружуватися
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
Незвичайна дата – 25.06.2025 – стала приводом укласти шлюб саме в цей для багатьох закоханих. На Харківщині одружилися 66 пар.
«Це день став доказом того, що серця завжди шукають любові, а дата весілля для багатьох – символ віри у краще», — констатують у Східному міжрегіональному управлінні Мін’юсту.
У відомстві підкреслили, що молодята, одягнені в піксель, вишиванки або класичні весільні костюми, з посмішками на обличчях вкотре підтвердили, що кохання сильніше за виклики часу.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 18:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незвичайна дата – 25.06.2025 – стала приводом укласти шлюб саме в цей для багатьох закоханих. На Харківщині одружилися 66 пар.".