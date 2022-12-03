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Была Пушкинская, станет Бандеры: 22 улицы переименовывают в Изюме (список)

Общество 11:19   03.12.2022
Елена Нагорная
Была Пушкинская, станет Бандеры: 22 улицы переименовывают в Изюме (список)

В деоккупированном городе Изюм Харьковской области улицу Пушкинскую переименовывают в честь Степана Бандеры.

Всего решили переименовать 22 улицы, названия которых связаны со страной-агрессором. Заседание топонимической комиссии состоялось 2 декабря, сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин. Теперь, по его словам, принятое решение должен согласовать председатель военной администрации.

Мацокин также опубликовал перечень улиц и принятых новых названий:

— улица Московская — улица Ивана Мазепы;
— улица Пушкинская — улица Степана Бандеры;
— площадь Революции — площадь Героев Крут;
— улица Ломоносова — улица Романа Ратушного;
— улица Пролетарская — улица Лондонская;
— улица Горького — улица Виталия Смолярова;
— улица Тургенева — улица Джохара Дудаева;
— улица Суворова — улица Симона Петлюры;
— улица Волоха — улица гетмана Полуботка;
— улица Камчатская — улица Аляски.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов считает, что прежде, чем переименовывать Пушкинскую и другие топонимы, связанные с именем российского поэта, харьковчанам необходимо объяснить причину такого решения.

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 11:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном городе Изюм Харьковской области улицу Пушкинскую переименовывают в честь Степана Бандеры.".