Была Пушкинская, станет Бандеры: 22 улицы переименовывают в Изюме (список)

В деоккупированном городе Изюм Харьковской области улицу Пушкинскую переименовывают в честь Степана Бандеры.

Всего решили переименовать 22 улицы, названия которых связаны со страной-агрессором. Заседание топонимической комиссии состоялось 2 декабря, сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин. Теперь, по его словам, принятое решение должен согласовать председатель военной администрации.

Мацокин также опубликовал перечень улиц и принятых новых названий:

— улица Московская — улица Ивана Мазепы;

— улица Пушкинская — улица Степана Бандеры;

— площадь Революции — площадь Героев Крут;

— улица Ломоносова — улица Романа Ратушного;

— улица Пролетарская — улица Лондонская;

— улица Горького — улица Виталия Смолярова;

— улица Тургенева — улица Джохара Дудаева;

— улица Суворова — улица Симона Петлюры;

— улица Волоха — улица гетмана Полуботка;

— улица Камчатская — улица Аляски.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов считает, что прежде, чем переименовывать Пушкинскую и другие топонимы, связанные с именем российского поэта, харьковчанам необходимо объяснить причину такого решения.