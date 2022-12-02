Мы должны объяснить людям, почему Пушкин стан одиозным — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что прежде, чем переименовывать Пушкинскую и другие топонимы, связанные с именем российского поэта, харьковчанам необходимо объяснить причину такого решения.
«Берем Пушкина. Такой болезненный вопрос для многих. Прежде всего – мы должны отделить Пушкина – поэта от цепочки «Путин – Пушкин». Пушкин — поэт, написавший «Евгения Онегина», «Я вас любил» и т.д. То, что помнит поколение людей, которые учились в школе, и им преподавали русскую литературу. От этого они не стали меньше Украину любить? Ни в коем случае. Мы должны объяснить этим людям, почему вдруг их любимый поэт стал одиозным? И кто это наделал? А это наделал никто иной, как кто? Путин. Ибо они сделали его историей «русского мира». Это все должны СМИ разъяснять, мы – разъяснять. Люди должны понимать, почему такое случается. Это процесс. Мы пройдем этот процесс», — сказал Терехов на пресс-конференции 2 декабря, передает корреспондент МГ «Объектив».
Также мэр высказался по поводу сноса памятников в городе.
«Я категорически против вакханалии, когда сносят памятники: захотел – и снес. Подогнал трактор или кран — и снес. Категорически против. Мы же не хотим уподобляться нашему врагу», — заявил Терехов.
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В целом он подчеркнул, что вопросы переименования улиц в городе (за исключением одиозных, относительно которых и вопросов нет), должны решаться совместно с жителями.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 16:57;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что прежде, чем переименовывать Пушкинскую и другие топонимы, связанные с именем российского поэта, харьковчанам необходимо объяснить причину такого решения".