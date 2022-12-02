В Харькове переименуют 400 топонимов — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов на пресс-конференции 2 декабря заявил, что переименования в городе будут, но не одновременно всех связанных с РФ топонимов.

«Мы очень плодотворно сейчас работаем с топонимической группой, с другими институциями, кстати, Институтом памяти по переименованиям. Переименования будут в Харькове. Вы знаете, что мы уже переименовали несколько очень раздражающих названий улиц и проспектов, которые раздражали людей», — отметил мэр, передает корреспондент МГ «Объектив».

При этом переименования в Харькове будут проводить пошагово, а не сразу, объяснил Игорь Терехов.

«Будут пошаговые действия. Потому что сейчас где-то 400 топонимов будут переименовываться, но это не раз. Переименовать однократно все – это будет коллапс», — считает городской голова Харькова.

Вопрос переименования первых 15 — 20 улиц мэр обещает вынести на рассмотрение если не на ближайшей, то следующей за ней сессии Харьковского горсовета. Среди них обязательно будет улица с «одиозным» названием — Кремлевская.

«Будем очень внимательно прислушиваться к горожанам по названиям. Такой процесс мы уже запустили. Очень сложный вопрос. Если говорить, что переименование улицы Кремлевской не вызывает ни у кого никаких эмоций, кроме «скорее бы». То когда речь идет о переименовании, люди очень осторожны, потому что это неудобно – это надо изменить прописку, табличку, просто привыкнуть. Это все процесс. Невозможно подойти с кондачка, рубить шашкой – сказать: все, точка. Теперь не то время. Но такая работа уже начата», — пояснил мэр.

Говоря о способах учесть мнение харьковчан, он анонсировал в том числе опросы в интернете — как это было с переименованием первых четырех топонимов.