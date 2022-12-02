В Харькове переименуют 400 топонимов — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов на пресс-конференции 2 декабря заявил, что переименования в городе будут, но не одновременно всех связанных с РФ топонимов.
«Мы очень плодотворно сейчас работаем с топонимической группой, с другими институциями, кстати, Институтом памяти по переименованиям. Переименования будут в Харькове. Вы знаете, что мы уже переименовали несколько очень раздражающих названий улиц и проспектов, которые раздражали людей», — отметил мэр, передает корреспондент МГ «Объектив».
При этом переименования в Харькове будут проводить пошагово, а не сразу, объяснил Игорь Терехов.
«Будут пошаговые действия. Потому что сейчас где-то 400 топонимов будут переименовываться, но это не раз. Переименовать однократно все – это будет коллапс», — считает городской голова Харькова.
Вопрос переименования первых 15 — 20 улиц мэр обещает вынести на рассмотрение если не на ближайшей, то следующей за ней сессии Харьковского горсовета. Среди них обязательно будет улица с «одиозным» названием — Кремлевская.
«Будем очень внимательно прислушиваться к горожанам по названиям. Такой процесс мы уже запустили. Очень сложный вопрос. Если говорить, что переименование улицы Кремлевской не вызывает ни у кого никаких эмоций, кроме «скорее бы». То когда речь идет о переименовании, люди очень осторожны, потому что это неудобно – это надо изменить прописку, табличку, просто привыкнуть. Это все процесс. Невозможно подойти с кондачка, рубить шашкой – сказать: все, точка. Теперь не то время. Но такая работа уже начата», — пояснил мэр.
Читайте также: Мы должны объяснить людям, почему Пушкин стан одиозным — Терехов
Читайте также: Переименование улиц в Харькове будет проходить «с боями» — соучредитель «Декомунізація. Україна»
Говоря о способах учесть мнение харьковчан, он анонсировал в том числе опросы в интернете — как это было с переименованием первых четырех топонимов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове переименуют 400 топонимов — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 16:12;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов на пресс-конференции 2 декабря заявил, что переименования в городе будут, но не одновременно всех связанных с РФ топонимов".