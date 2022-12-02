У Харкові перейменують 400 топонімів – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов на пресконференції 2 грудня заявив, що перейменування у місті будуть, але не одночасно всіх пов’язаних із РФ топонімів.

“Ми дуже плідно зараз працюємо з топонімічною групою, з іншими інституціями, до речі, Інститутом пам’яті щодо перейменування. Перейменування будуть у Харкові. Ви знаєте, що ми вже перейменували кілька дуже дратівливих назв вулиць та проспектів, які дратували людей”, – зазначив мер, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

При цьому перейменування у Харкові проводитимуть покроково, а не одразу, пояснив Ігор Терехов.

“Будуть покрокові дії. Тому що зараз десь 400 топонімів перейменовуватимуться, але це не за раз. Перейменувати одноразово все – це буде колапс”, – вважає міський голова Харкова.

Питання перейменування перших 15 – 20 вулиць мер обіцяє винести на розгляд якщо не на найближчій, то наступній за нею сесії Харківської міськради. Серед них обов’язково буде вулиця з “одіозною” назвою – Кремлівська.

“Будемо дуже уважно прислухатися до городян щодо назв. Такий процес ми вже запустили. Дуже складне питання. Якщо говорити, що перейменування вулиці Кремлівської не викликає ні в кого жодних емоцій, крім “швидше б”. То коли йдеться про перейменування, люди дуже обережні, тому що це незручно – це треба змінити прописку, табличку, просто звикнути. Це все процес. Неможливо підійти з кондачка, рубати шашкою – сказати: все, крапка. Тепер не той час. Але таку роботу вже розпочато”, – пояснив мер.

Говорячи про способи врахувати думки харків’ян, він анонсував, зокрема, опитування в інтернеті – як це було з перейменуванням перших чотирьох топонімів.