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У Харкові перейменують 400 топонімів – Терехов

Політика 16:12   02.12.2022
Олена Нагорна
Оксана Горун
У Харкові перейменують 400 топонімів – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов на пресконференції 2 грудня заявив, що перейменування у місті будуть, але не одночасно всіх пов’язаних із РФ топонімів.

“Ми дуже плідно зараз працюємо з топонімічною групою, з іншими інституціями, до речі, Інститутом пам’яті щодо перейменування. Перейменування будуть у Харкові. Ви знаєте, що ми вже перейменували кілька дуже дратівливих назв вулиць та проспектів, які дратували людей”, – зазначив мер, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

При цьому перейменування у Харкові проводитимуть покроково, а не одразу, пояснив Ігор Терехов.

“Будуть покрокові дії. Тому що зараз десь 400 топонімів перейменовуватимуться, але це не за раз. Перейменувати одноразово все – це буде колапс”, – вважає міський голова Харкова.

Питання перейменування перших 15 – 20 вулиць мер обіцяє винести на розгляд якщо не на найближчій, то наступній за нею сесії Харківської міськради. Серед них обов’язково буде вулиця з “одіозною” назвою – Кремлівська.

Вулиця Кремлівська у Харкові

“Будемо дуже уважно прислухатися до городян щодо назв. Такий процес ми вже запустили. Дуже складне питання. Якщо говорити, що перейменування вулиці Кремлівської не викликає ні в кого жодних емоцій, крім “швидше б”. То коли йдеться про перейменування, люди дуже обережні, тому що це незручно – це треба змінити прописку, табличку, просто звикнути. Це все процес. Неможливо підійти з кондачка, рубати шашкою – сказати: все, крапка. Тепер не той час. Але таку роботу вже розпочато”, – пояснив мер.

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  • Читайте також: У Харкові перейменують 400 топонімів – Терехов

    • Говорячи про способи врахувати думки харків’ян, він анонсував, зокрема, опитування в інтернеті – як це було з перейменуванням перших чотирьох топонімів.

    Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 16:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов на пресконференції 2 грудня заявив, що перейменування у місті будуть, але не одночасно всіх пов’язаних із РФ топонімів".