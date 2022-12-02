Ми повинні пояснити людям, чому Пушкін стан одіозним – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що перш ніж перейменовувати Пушкінську та інші топоніми, пов’язані з ім’ям російського поета, харків’янам необхідно пояснити причину такого рішення.
“Беремо Пушкіна. Таке болюче питання для багатьох. Насамперед – ми маємо відокремити Пушкіна – поета від ланцюжка “Путін – Пушкін” . Пушкін – поет, який написав ” Євгенія Онєгіна” , “Я вас любив” тощо. Те, що пам’ятає покоління людей, які навчалися в школі, та їм викладали російську літературу, від цього вони стали менше любити Україну? У жодному разі. Ми повинні пояснити цим людям, чому раптом їхній улюблений поет став одіозним? І хто це наробив? А наробив ніхто інший, як хто? Путін. Бо вони зробили його історією “русского мира”. Це всі повинні ЗМІ роз’яснювати, ми – роз’яснювати. Люди повинні розуміти, чому таке трапляється. Це процес. Ми пройдемо цей процес”, – сказав мер на пресконференції 2 грудня, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.
Також Ігор Терехов висловився щодо знесення пам’ятників у місті.
“Я категорично проти вакханалії, коли зносять пам’ятники: захотів – і зніс. Підігнав трактор або кран – і зніс. Категорично проти. Ми ж не хочемо уподібнюватися до нашого ворога”, – заявив Терехов.
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Загалом він наголосив, що питання перейменування вулиць у місті (за винятком одіозних, щодо яких і питань немає), мають вирішуватись спільно з жителями.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 16:57;
Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що перш ніж перейменовувати Пушкінську та інші топоніми, пов’язані з ім’ям російського поета, харків’янам необхідно пояснити причину такого рішення".