Була Пушкінська, стане Бандери: 22 вулиці перейменовують в Ізюмі (перелік)

У деокупованому місті Ізюм Харківської області вулицю Пушкінську перейменовують на честь Степана Бандери.

Загалом вирішили перейменувати 22 вулиці, назви яких пов’язані з країною-агресоркою. Засідання топонімічної комісії відбулося 2 грудня, повідомив заступник мера Володимир Мацокін. Тепер, за його словами, рішення має узгодити голова військової адміністрації.

Мацокін також опублікував перелік низки вулиць та ухвалених нових назв:

– вулиця Московська – вулиця Івана Мазепи;

– вулиця Пушкінська – вулиця Степана Бандери;

– площа Революції – площа Героїв Крут;

– вулиця Ломоносова – вулиця Романа Ратушного;

– вулиця Пролетарська – вулиця Лондонська;

– вулиця Горького – вулиця Віталія Смолярова;

– вулиця Тургенєва – вулиця Джохара Дудаєва;

– вулиця Суворова – вулиця Симона Петлюри;

– вулиця Волоха – вулиця гетьмана Полуботка;

– вулиця Камчатська – вулиця Аляски.

У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов вважає, що перш ніж перейменовувати Пушкінську та інші топоніми, пов’язані з ім’ям російського поета, містянам необхідно пояснити причину такого рішення.