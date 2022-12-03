Була Пушкінська, стане Бандери: 22 вулиці перейменовують в Ізюмі (перелік)
У деокупованому місті Ізюм Харківської області вулицю Пушкінську перейменовують на честь Степана Бандери.
Загалом вирішили перейменувати 22 вулиці, назви яких пов’язані з країною-агресоркою. Засідання топонімічної комісії відбулося 2 грудня, повідомив заступник мера Володимир Мацокін. Тепер, за його словами, рішення має узгодити голова військової адміністрації.
Мацокін також опублікував перелік низки вулиць та ухвалених нових назв:
– вулиця Московська – вулиця Івана Мазепи;
– вулиця Пушкінська – вулиця Степана Бандери;
– площа Революції – площа Героїв Крут;
– вулиця Ломоносова – вулиця Романа Ратушного;
– вулиця Пролетарська – вулиця Лондонська;
– вулиця Горького – вулиця Віталія Смолярова;
– вулиця Тургенєва – вулиця Джохара Дудаєва;
– вулиця Суворова – вулиця Симона Петлюри;
– вулиця Волоха – вулиця гетьмана Полуботка;
– вулиця Камчатська – вулиця Аляски.
У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов вважає, що перш ніж перейменовувати Пушкінську та інші топоніми, пов’язані з ім’ям російського поета, містянам необхідно пояснити причину такого рішення.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 11:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому місті Ізюм Харківської області вулицю Пушкінську перейменовують на честь Степана Бандери.".